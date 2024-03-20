İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha reddetti!

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, bir kez daha ateşkesi reddetti. Hamas liderlerinden Usame Hamdan tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese 'olumsuz' cevap verdi.

Filistin topraklarını işgal ve gasp ile ele geçiren İsrail uzun yıllar abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarını sürdürüyor. Binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail, Ramazan ayında ateşkes tekliflerini bir kez daha geri çevirdi.

İSRAİL ATEŞKES'E OLUMSUZ CEVAP VERDİ

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Hamas liderlerinden Usame Hamdan, tarafından yapılan son açıklamaya göre İsrail ateşkes teklifine 'olumsuz' cevap verdi.

Usame Hamdan Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Salı akşamı arabulucu kardeşlerimiz bize işgalin öneriyle ilgili tutumunu bildirdi... İsrail genel olarak olumsuz bir cevap veriyor. Halkımızın ve direnişin taleplerine cevap vermedikleri gibi daha önce arabulucular aracılığıyla bize iletilen onayladıkları konulardan da vazgeçtiler" dedi.

İSRAİL ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞYOR

Hamdan İsrail'in zaman kazanmaya ve ateşkes görüşmelerinde oyalamaya çalıştığını vurguladı. Hamdan, "İşgalcinin, fırsatı yakalaması, oyalama ve zaman kazanmaya çalışmaktan, kaosu yaymaktan, yardımların ulaşmasını sağlayan güvenlik personelini, polisi ve sivil komiteleri hedef almaktan ve Refah kentini işgal etme tehdidinde bulunmaktan vazgeçmesi bekleniyor." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKESE NETANYAHU'NUN KİBRİ ENGEL OLUYOR

Hamas'ın daha önce üç aşamalı bir anlaşma fırsatından bahsettiğini kaydeden Hamdan, bu fırsatların sekteye uğraması ve sabote edilmesinin nedenlerinin "İsrail hükümetinin uzlaşmazlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kibri ve ordusunun savaşı tırmandırması" olduğunu vurguladı.

İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITLARININ GÖSTERİLERİ ARTIYOR

İsrailli esirlerin yakınları "Hamas'la anlaşma sağlanması" talebiyle Netanyahu'ya karşı gösterilerini sürdürüyor. Gazze için müzakereler devam ederken, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'de bir araya gelen göstericiler, ana caddelerden birini kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Bu sizin sorumluluğunuz. Anlaşma yapılmadan Katar'dan dönmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.

ABD'DEN ORTADOĞU'YA 6. TUR

İsrail'in ateşkes teklifini reddetmesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği 6. tur sırasında geldi. Blinken bugün Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a gitti. Cidde'deki temaslarının ardından Mısır’a geçecek.