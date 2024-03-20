Gazze'de son durum... Dünya medyası son dakika duyurdu: Kanada'dan İsrail'e silah satışına veto

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgeden her dakika acı haberler geliyor. İsrail savaş uçakları dün yine Filistinlilerin oturduğu evleri bombalarken, dünya liderleri de Gazze'deki çatışmaların durması için peş peşe açıklamalar yapıyor. Öte yandan, Kanada İsrail'e silah satışına son vereceğini açıklarken, İsrail'den de bu karara tepki geldi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

20.03.2024 05:58

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARININ GAZZE'DE BİR EVİ BOMBALAMASI SONUCU 27 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

20.03.2024 04:53

BLİNKEN, GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

20.03.2024 03:35

BAE: GAZZE'NİN KUZEYİNE DENİZ YOLUYLA İLK YARDIM ULAŞTIRMA OPERASYONU DÜN SABAH TAMAMLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) kuruluşundan hazır yemek taşıyan Dünya Gıda Programı konvoyu işbirliğiyle dün sabah Gazze'nin kuzeyine büyük miktarda yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

İlk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı belirtilen açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka limanından Gazze'ye 240 tonluk yardımı taşıyacak ikinci yardım gemisinin de hazırlandığı belirtildi.

20.03.2024 01:52

HAMAS: İSRAİL'İN SADİSTLİĞİNİN KANITI

Hamas, İsrail ordusunun, kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef almasını, "Filistinlileri Gazze'den sürmeyi amaçlayan İsrail'in sadistliğinin kanıtı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef almasının, İsrail'in sadistliğini ortaya koyan ek bir kanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürmeye yönelik "hain planını" uygulamak adına yardımları organize eden ve dağıtan her türlü yerel veya ulusal kabile yapısına saldırmak suretiyle kargaşa ve güvenlik kaosu yaymayı hedeflediği kaydedildi.

20.03.2024 00:46

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ HASTALARI ÇIKMAYA ZORLADI

İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti. Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

20.03.2024 00:40

🔴İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI, KANADA'NIN İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMA KARARINI "TALİHSİZ" OLARAK NİTELEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararını "İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan talihsiz bir durum" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada hükümetinin bu hamlesini tarihin "sert şekilde" yargılayacağını savunan Katz, Kanada'nın, ülkesinin "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum." dedi.

Katz, Hamas yok edilene ve esirlerin tamamı evlerine dönene kadar savaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

20.03.2024 00:30

HAMAS LİDERİ HENİYYE, İSRAİL'İ KATAR'DAKİ MÜZAKERELERİ BALTALAMAKLA SUÇLADI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki polis ve kamu görevlilerini hedef alarak, Katar'da devam eden ateşkes müzakerelerini bozmaya çalışmakla suçladı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de polis ve kamu unsurlarını hedef alarak bölgedeki Filistin halkı arasında kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.

İsrailli yöneticilerin bu tür saldırılarla aynı zamanda Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakereleri baltalamak istediklerini vurgulayan Heniyye, tüm bunların hedefine ulaşmayacağını ifade etti.

Heniyye, Hamas olarak Filistin halkının hak ve taleplerine bağlı kalacakları gibi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ve yerinden edilmiş vatandaşların geri dönüşünden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

20.03.2024 00:20

BEYAZ SARAY: GAZZE'DEKİ YAKIN KITLIK TEHLİKESİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Gazze'ye insani yardımları bloke eden İsrail'e verdiği destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden dolayı "derin endişe" içinde olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'a seçim gezisinde eşlik eden gazetecilere, uçakta Gazze gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Sözcü Jean-Pierre, Gazze'ye yeterince insani yardım ulaştırılamadığını, daha fazla yardım girmesi gerektiğini ve bu konuda İsrail dahil ilgili taraflarla sürekli görüştüklerini söyledi.

20.03.2024 00:10

🔴KANADA, İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEK

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi. Toronto Star gazetesine konuşan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söyledi.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurguladı. Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirildi.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirildi.

Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstediğimiz temel değişiklikler İsrail'e silah satışının sona ermesini sağlamaktı. Bu Kanada'nın daha önce söylediği bir şey değil. Bu önerge artık meclisin iradesi olacak ve hükümet silahların satışının sona erdirilmesi yönünde oy kullanacak." ifadelerine yer verdi.

20.03.2024 00:00

FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.

Yer: Gazze