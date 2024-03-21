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Haberler > Dünya > Blinken tüm dünyaya duyurdu! ABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamle
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Blinken tüm dünyaya duyurdu! ABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamle

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Blinken tüm dünyaya duyurdu! ABD&#039;den Gazze&#039;de ateşkes için ilk hamle

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmaları Katar'ın başkenti Doha'da devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'ın Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısında bulunan BM karar taslağını sunduğunu söyledi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

21.03.2024 08:05

🔴 BLINKEN ATEŞKES HAMLESİNİ DUYURDU

ABD, Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısı yapan BM karar taslağını yayımladı. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladığını açıkladı.

Blinken'ın açıklaması şöyle:

"Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz."

21.03.2024 06:35

⚡️ ABD ORDUSU, HUSİLERİN İHA VE SU ÜSTÜ GEMİSİNİ İMHA ETTİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ABD ordusu ve koalisyon güçlerinin çarşamba günü Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından fırlatılan insansız hava aracını ve insansız su üstü gemisini imha ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi" denildi.

21.03.2024 05:52

ABD'Lİ BİR YETKİLİ, İSRAİL'İN ABD SİLAHLARINI HUKUKA UYGUN KULLANACAĞINI DOĞRULADI

ABD'li bir yetkili, kimliğinin gizli kalması kaydıyla verdiği demeçte, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerektirdiği şekilde, Amerika tarafından sağlanan silahların Gazze'deki insani yasaları ihlal etmek için kullanılmadığını belirten yazılı güvenceler sunduğunu söyledi.

Blinken tüm dünyaya duyurdu! ABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamle - 1. Resim

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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