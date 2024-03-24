Doha'daki ateşkes görüşmelerinde son durum: CIA ve Mossad şefleri takas için bir oran belirlemeye çalışıyor

Gazze'de ateşkes ve rehine takası için Doha'da yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin bilgi veren bir kaynak, CIA ve Mossad şeflerinin Doha'dan ayrıldığını söyledi. Aynı kaynak, ateşkes görüşmelerinin rehine ve tutuklu takası için bir oran üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız olarak devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da da Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması sağlanması için ateşkes müzakereleri sürüyor.

Görüşmeler hakkında AFP'ye konuşan ve görüşmelerin hassasiyet nedeniyle ismini vermeyen bir kaynak, ABD istihbarat şefi Bill Burns ve İsrailli mevkidaşı David Barnea'nın Gazze'de geçici ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin ardından dün geç saatlerde Doha'dan ayrıldığını söyledi.

Kaynak, CIA ve Mossad şeflerinin "görüşmelerin son turuyla ilgili olarak kendi ekiplerini bilgilendirmek üzere Doha'dan ayrıldıklarını" söyledi.

"Görüşmeler detaylar ve rehine ve tutukluların takası için bir oran üzerinde yoğunlaştı" diyen kaynak, "teknik ekiplerin Doha'da kalmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.