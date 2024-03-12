Gazze'de ateşkes olacak mı? Katar'dan yeni açıklama

İsrail, Ramazan ayında da abluka altındaki Gazze'de sivilleri bombalamaya devam ederken Katar'dan yeni bir ateşkes açıklaması geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık sözcüsü, "Gazze'de ateşkese yakın değiliz ancak umutluyuz" dedi.

İsrail, tam 158 gündür hava, kara ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Katliam Ramazanda da durmadı, bombaların hedefi yine siviller oldu. Gazze'de beklenen ateşkese ilişkin yeni açıklama ise Katar'dan geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini ancak "sahadaki durumun karışık" olduğunu söyledi.

'YAKIN DEĞİLİZ ANCAK UMUTLUYUZ'

Sözcü, görüşmelerin Doha ve Kahire'de sürdüğünü belirterek, "Gazze'de ateşkese yakın değiliz ancak umutluyuz" diye konuştu. Açıklamada, Katar'ın Gazze'de birkaç günlük kısa süreli bir ateşkes değil kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) de bugün yaptığı açıklamada, gelecek hafta düzenlenecek zirvede AB liderlerinin "Gazze'de acil insani ara" çağrısı yapacağını bildirdi.

Şubat ayınca Kahire'de yapılan ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.

Gazze'de 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.