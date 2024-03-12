Gazze'de son durum...İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de Ramazan! Filistinli çocuk, "yemek ekmek istiyoruz" diyerek haykırdı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana hava, kara ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini aştı, bombalardan kurtulan ise İsrail'in 'açlık silahı' ile karşı karşıya kalıyor. Hizbullah, İsrail mevzilerine '100'ün üzerinde roket' fırlatıldığını açıkladı. Öte yandan, ABD istihbaratının Netanyahu'ya yönelik hazırladığı rapor da ortaya çıktı. İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ailesiyle sahur yapan Filistinli çocuk "yemek ekmek istiyoruz" diyerek haykırdı. İşte bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

12.03.2024 20:00

İSRAİL'DEN GAZZE'YE TIBBİ YARDIMA 'MAKAS' ENGELİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı.

Lazzarini, “Medikal makaslar, İsrailli yetkililerin uzun yasaklı ürünler listesine eklendi. Listede, anestezikler, güneş enerjisi ile çalışan ışıklar, oksijen tüpleri, ventilatörler, su temizleme tabletleri, kanser ilaçları ve doğum kitlerine kadar temel ve hayat kurtarıcı malzemeler yer alıyor” dedi.

12.03.2024 19:03

FİLİSTİNLİ ÇOCUK: "YEMEK YEMEK İSTİYORUZ, EKMEK İSTİYORUZ"

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ailesiyle sahur yapan Filistinli çocuk, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle sahurda ve iftarda doğru düzgün yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." dedi.

Şemali ailesinin sahur sofrası zahter, dukkah ve bayatlamış birkaç parça ekmek ile çaydan oluşuyor.

Ailenin sahur sofrası Gazze'deki Filistinlilerin içinden geçtiği gıda sıkıntısı ve yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor.

12.03.2024 17:45

GAZZE'YE HAVADAN YARDIM İZDİHAMA NEDEN OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve saldırılar devam ederken Gazze kentine havadan insani yardımlar atıldı. Paraşüt ile atılan yardımların bazıları Gazze'deki caddenin ortasına düştü. Yardımı almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

12.03.2024 16:15

GAZZE KENTİ KIYISINDA İSKELE KURMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail devlet televizyonu KAN da uluslararası yardım kuruluşlarının son günlerde İsrail'in onayıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir plaja iskele inşa etmeye başladığını aktardı.

Bu iskelenin insani yardım gemilerinin yanaşmasına olanak sağlayacağı kaydedilen haberde, sahilin düzeltileceği, sonrasında iskele haline getirileceği belirtildi. İskeleyi inşa eden bu kuruluşların hangi ülkelerden olduğu ayrıntısı verilmedi.

12.03.2024 15.09

İSRAİL BUGÜNE KADAR GAZZE'NİN KUZEYİNDE YARDIM BEKLEYEN 400'DEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda şuana kadar 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1300 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri bir kez daha hedef almasına tepki gösterdi.

12.03.2024 15.00

🔴FİLİSTİNLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Gazze'deki Filistinli sağlık personeli, geçen ay hastanelerine yapılan bir baskının ardından İsrail askerleri tarafından alıkonularak soyunmaya zorlandıklarını ve defalarca acımasız bir şekilde dövüldüklerini anlattı.

Nasser Hastanesi'nde görevli doktor Ahmed Abu Sabha, kendisinin ve bir İsrail askeri tarafından eli kırılan diğer sağlık görevlilerinin bir hafta boyunca alıkonulduklarını ve bu süreçte üzerlerine tasma takılmış köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade etti.

Doktor Abu Sabha'nın anlattıkları, korkularından dolayı isimlerinin açıklanmasını isteyen diğer iki sağlık görevlisinin ifadeleriyle eşleşiyor. BBC'ye konuşan sağlık görevlileri, aşağılandıklarını, dövüldüklerini, üstlerine soğuk su döküldüğünü ve saatlerce rahatsız edici pozisyonlarda diz çökmeye zorlandıklarını söyledi.

BBC, bu iddiaların detaylarını İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) sordu. Ancak IDF, konu hakkındaki sorulara doğrudan cevap vermedi ve sağlık personelinin operasyon sırasında zarar görmediğini savundu. IDF ise, "bir kural olarak gözaltına alma işlemi sırasında terör şüphelilerinin ellerini havaya kaldırması ve kıyafetlerde patlayıcı olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir" diyor. Ordu yetkilileri, kıyafetlerin içinde bıçak gibi şeyler saklanmış olabileceği şüphesi nedeniyle hemen iade edilmediğini söylüyor.

12.03.2024 14:25

🔴GAZZE'DE CAN KAYBI ARTTI

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 184’e yükseldi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen kalabalığı hedef aldı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin se yaralandığı belirtildi.

12.03.2024 12:46

"ÇOK FAZLA AÇLIKTAN ÖLÜME TANIK OLACAĞIZ"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası ve engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin artacağı uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığından, İsrail'in insani yardımların girişine engel olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlıktan ölümlere ilişkin açıklama yayımlandı. Gazze'nin kuzeyine karadan çok az insani yardım ulaştığı ve yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak." ifadeleri kullanıldı.

12.03.2024 12:03

KITLIK YAŞANIYOR

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yere dökülen makarna tanelerini toplayan Filistinli çocukların durumu bölgede yaşanan gıda krizinin boyutunu gösteriyor. Filistinli gazeteci Muhammed Ahmed, Gazze'nin kuzeyine havadan atılan insani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından görüntü paylaştı. Görüntüde, çok sayıda Filistinlinin düşen yardımlardan bir paket de olsa almak için bölgede toplandığı görülüyor. O anlarda, 2 Filistinli çocuğun yere dökülen makarna tanelerini elleriyle toplayarak yanlarında getirdikleri okul çantasına doldurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

12.03.2024 11:43

GÜNEY KIBRIS'TAN GAZZE'YE İLK YARDIM GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Gazze’ye 200 tonluk yardım malzemesi götüren Open Arms gemisi sabah saatlerinde Güney Kıbrıs’ın Larnaka limanından ayrıldı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait gemi, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze’ye ulaştırması bekleniyor. Geminin Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor. WCK Kurucusu Jose Andres ve CEO’su Erin Gore yayınladıkları açıklamada, “Amacımız milyonlarca öğün yemekle dolu tekne ve mavnaların sürekli olarak Gazze’ye doğru yol aldığı bir deniz rotası oluşturmak” ifadelerini kullandı. Ayrıca WCK tarafından yapılan açıklama, Güney Kıbrıs’ta bekleyen 500 ton yardımın da gönderileceği kaydedildi.

12.03.2024 11:32

🔴İSRAİL MEVZİLERİNE 100'DEN FAZLA ROKET FIRLATILDI

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 2 ayrı bölgeye saldırı düzenlendiğini belirtti. Hedef alınan yerlerin Beka Vadisi'nde yer aldığı ve "Hizbullah'ın hava kuvvetlerine" ait hedefler olduğu ifade edildi. İsrailli kaynaklar, sabah saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki ayrı roket saldırısı düzenlendiğini aktarırken, Hizbullah'tan da açıklama geldi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in iki askeri üssüne 100'den fazla katyuşa roketi fırlattığını belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in en son Baalbek kenti yakınlarında olmak üzere halkımıza, köylerimize ve şehirlerimize yönelik saldırılarına tepki olarak olduğunu" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda 100'e yakın roket atıldığı bildirilirken, can kaybına dair bilgi verilmedi.

12.03.2024 11:30

ABD, GAZZE'NİN KUZEYİNE 27 BİNDEN FAZLA ÖĞÜNE DENK GELEN GIDA YARDIMINI HAVADAN İNDİRDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 27 bin 600'ün üstünde öğün ve 25 bin 900 şişe su insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Operasyonda 27 bin 600'den fazla öğüne tekabül eden gıda ve 25 bin 900 şişe su yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, havadan insani yardımların devam edeceği mesajı verildi.

12.03.2024 11:06

RUSYA: UKRAYNA'DAN 25 İHA İLE SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece Rusya topraklarına 25 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik 25 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğu belirtilen açıklamada, Moskova bölgesinde 2, Leningrad bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 7, Kursk bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 1, Tula bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

12.03.2024 10:15

🔴ABD İSTİHBARATININ 'NETANYAHU' RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında hazırlanan rapor ortaya çıktı. ABD istihbaratı tarafından hazırlanan raporda Netanyahu'nun zor günler geçirdiğine vurgu yapıldı. Raporda, Netanyahu'nun başbakan olarak hayatta kalmasının ve koalisyonunun istikrarının Gazze'deki savaş nedeniyle tehlikede olduğu vurgulandı.

"Halkın Netanyahu'nun yönetme yeteneğine olan güvensizliği, savaş öncesine göre daha da derinleşti ve genişledi. İstifasını ve yeni seçim yapılmasını talep eden büyük protestolara tanık oluyoruz." ifadelerinin yer aldığı raporda İsrail'de bir hükümet değişikliğinin beklendiğinin de altı çizildi. Raporda Gazze'deki insani durum nedeniyle İsrail'in artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

12.03.2024 10:13

LÜBNAN'DAN İSRAİL TARAFINA ROKET YAĞMURU

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 2 ayrı bölgeye saldırı düzenlendiğini belirtti. Hedef alınan yerlerin Beka Vadisi'nde yer aldığı ve "Hizbullah'ın hava kuvvetlerine" ait hedefler olduğu ifade edildi.

İsrailli kaynaklar, sabah saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki ayrı roket saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda 100'e yakın roket atıldığı bildirilirken, can kaybına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, kısa süre önce işgal altındaki Golan Tepelerine bu sabah roket saldırısı düzenlenen 3 ayrı yerin savaş uçaklarınca vurulduğunu bildirdi.

12.03.2024 09.12

İSRAİL YİNE YARDIM SIRASINDA VURDU

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef aldığını söyledi. Basal, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Gazze'de Kuveyt Kavşağı yakınında yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıda 7 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı, yaralıların Şifa Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, güneydeki Refah kentinin Es-Suudi Mahallesinde bir evi bombaladığı ve yaralananların olduğu aktarıldı. Ayrıca İsrail'in Han Yunus şehrinin Abasan ve Huzaa bölgelerine de topçu atışı gerçekleştirdiği, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

12.03.2024 05.52

AĞIR YARALANAN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli genç Tevfik Abid Fevvaz Hüseyin'in (25) öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sivil bir araç kullanan İsrail özel kuvvetlerinin, Tulkerim kentinin kuzeyinde bir mağazanın içinde bulunan Filistinli iki gence doğrudan ateş açarak ağır yaraladığı belirtilmişti. Haberde, saldırıda ağır yaralanan, Cenin kentinin güneyindeki Arrabe köyü sakinlerinden Filistinli genç Muhammed Cafer Mustafa Cebr'in daha sonra hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerim yakınlarındaki bir mağazada bacağından ağır yaralanan bir kişinin Tulkerim Devlet Hastanesine getirildiği ifade edilmişti. Açıklamada, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin mağazada yaralanan diğer kişiye ulaşmasını engellediği belirtilmişti.

12.03.2024 05.12

LÜBNAN'IN BAALBEK KENTİNE 2'NCİ SALDIRI

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

NNA'nın başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah Hareketi ile sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda Baalbek kentine ilk hava saldırısını 26 Şubat'ta düzenlemişti.

12.03.2024 04.18

FAS'TAN GAZZE'YE HAVADAN İLK YARDIM

Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

Fas'taki Hespress internet sitesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Rabat yönetiminin, Tel Aviv'e, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım uçakları gönderme talebinde bulunduğunu aktardı. Bu talep, İsrail tarafından olumlu karşılandı. Bunun üzerine Rabat yönetimi, İsrail hükümetiyle koordineli olarak, yardım malzemesi taşıyan Fas Silahlı Kuvvetleri'ne ait altı askeri uçağı Gazze'ye gönderdi.

12.03.2024 03.53

BAE'DEN GAZZE İÇİN İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

12.03.2024 01.38

UCM'DEKİ SORUŞTURMAYA İNGİLİZ AVUKAT

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını yürütmek üzere İngiliz avukat Andrew Cayley atandı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, avukat ve eski askeri savcı Cayley'in, davanın günlük işleyişinin sorumluluğunu üstlenmesi ve soruşturmada Amerikalı avukat Brenda Hollis'le çalışması öngörülüyor. Cayley, kendisi gibi İngiliz olan UCM Başsavcısı Kerim Han'a da doğrudan rapor verecek.

12.03.2024 01.23

ABD: GAZZE'YE YARDIMDA DENİZ YOLU SEÇENEĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Deniz yolunun kara yolundan gelen yardıma alternatif olmayacağını, katkı sağlayacağını daha önce de belirttik. Bu nedenle kara yolu yardımı için baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaşımında ufak iyileşme kaydedildiğini savunan Miller, ilk etapta yardımların da ABD'nin girişi sayesinde sağlandığını, şimdi de ABD'nin iyileştirme için çaba sarf ettiğini kaydetti. Miller, bu çerçevede İsrail hükümetiyle en üst düzeyde irtibatlarının sürdüğünü dile getirdi.

Yer: Gazze