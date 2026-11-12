Spor

Fenerbahçe'den ayrıldı, sürpriz talip çıktı: Kuyt'ın yeni takımı belli oluyor

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası yolların ayrılmasına karar verilen Dirk Kuyt'a Hollanda'dan talip çıktığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin "Bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir" diyerek yolların ayrıldığını duyurduğu Dirk Kuyt, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht ile anılıyor.

DİRK KUYT GÖRÜŞME ODASINA

Voetbal'da yer alan habere göre; Hollanda kulübü, 46 yaşındaki futbol adamı için nabız yokladı. Utrecht yönetiminin, Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı. Kulübün teknik direktörlük konusundaki kararını bu görüşmenin ardından vermesi bekleniyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt,, Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht'i çalıştırdı.
Başlık ResmiTeknik direktörlük kariyerinde Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt,, Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht'i çalıştırdı.

ÜÇ MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Eredivisie'da topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Utrecht, Anthony Correira yönetimindeki son 3 maçta galibiyet alamadı. Haberde, Hollanda ekibinin milli arada teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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