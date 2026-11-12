Çay keyfinin ardından bu kez muzlu paylaşım! Paşinyan Antalya'dan paylaştı, o anlar gündem oldu

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra renkli görüntülerle de gündeme geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ceketinin cebine muz koyduğu anlar sosyal medyada ilgi görürken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın alkışlarla karşılanması ve liderler arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dördüncü gününde de yoğun programıyla devam ediyor. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede önemli görüşmelerin yanı sıra yaşanan samimi anlar da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

PAŞİNYAN BU KEZ DE CEBİNE MUZ ATTI

Zirve için Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Daha önce çay içtiği anları yayınlayan Paşinyan, bu kez eşyalarını topladığı sırada ceketinin cebine muz koyduğu görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu oldu.

Samimi görüntüler Antalyadan! Paşinyandan muzlu paylaşım, Lulaya sevgi seli

LULA'DAN COP31 PAYLAŞIMI

COP31 kapsamında Antalya'ya gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın karşılanması sırasında da renkli anlar yaşandı. Alkışlarla karşılanan Lula, kendisine gösterilen ilgiyi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Lula, paylaşımında, "Beni, sınır tanımayan bu içten sevgiyi hissetmekten daha fazla heyecanlandıran bir şey yok. Bugün, Türkiye'deki COP31'de, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar tarafından kucaklamalar, gülümsemeler ve sevgi dolu sözlerle karşılandım. Her bir jesti yanımda taşıyorum. Daha iyi bir dünya inşa etme umudunu paylaşan insanlarla karşılaşmak çok tatmin edici. Bu kadar sevgi için çok teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

LEYEN İLE SAMİMİ DİYALOG

Zirveye damga vuran anlar bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladığı sırada kullandığı samimi ifadeler de kameralara yansıdı.

Erdoğan'ın von der Leyen'e, "Good morning. Maşallah, how are you" (Günaydın, maşallah, nasılsın?) diye seslendiği görüldü. İkili arasındaki kısa sohbet, karşılama töreninin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Samimi görüntüler Antalyadan! Paşinyandan muzlu paylaşım, Lulaya sevgi seli

PALAU DEVLET BAŞKANI ERDOĞAN İLE ÖZÇEKİM YAPTI

Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr. da Erdoğan ile tokalaştıktan sonra telefonunu çıkararak özçekim yaptı. Liderlerin karşılama töreninde yaşanan bu anları, COP31'e renkli görüntüler kattı.

Samimi görüntüler Antalyadan! Paşinyandan muzlu paylaşım, Lulaya sevgi seli

Antalya'daki COP31, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik görüşmelerin yanı sıra dünya liderlerinin kameralara yansıyan samimi ve ilginç anlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala