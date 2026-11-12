Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya kuruluşları zirveyi iklim kriziyle mücadele, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve somut adımlar beklentisi üzerinden değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze açıklamalarına da geniş yer verdi. İsrail basını ise zirvenin iklimden çok diplomatik temaslarla öne çıktığını yazarken, Erdoğan'ın Gazze açıklamalarına tepki gösterdi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dördüncü gününde uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yaklaşık 197 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvede iklim finansmanı, karbon emisyonlarının azaltılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi başlıklar ele alınıyor.

Dünya basını da Antalya'daki zirveyi farklı yönleriyle manşetlerine taşıdı. İngiltere'den ABD'ye, İsrail'den Azerbaycan'a kadar birçok ülkenin medya kuruluşu COP31'in hedeflerini, Türkiye'nin ev sahipliğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını mercek altına aldı.

ERDOĞAN'IN GAZZE AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

ABD merkezli Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki savaşın çevresel sonuçlarına ilişkin açıklamalarını haberleştirdi. Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarının yalnızca insani değil, aynı zamanda çevresel bir yıkıma yol açtığını vurguladığını belirten AP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma Gazze'deki çevre tahribatını tanıma çağrısında bulunduğunu yazdı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR EKOLOJİK BİR YIKIMDIR"

Haberde Erdoğan'ın, "Gazze'de yaşananlar sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir ekolojik yıkımdır" sözlerine yer verildi. Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki zeytin ağaçlarının kesildiğini, toprak ve su kaynaklarının kirlendiğini, şehirlerin enkaz yığınlarına dönüştüğünü dile getirdiği aktarıldı.

Dünya basını COP31'i konuşuyor! Erdoğan’ın Gazze sözleri manşetlere taşındı

THE JERUSALEM POST: İKLİMDEN ÇOK DİPLOMASİ KONUŞULUYOR

İsrail merkezli Times of Israel de Erdoğan'ın Gazze'deki savaşın çevre üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarını gündemine taşıdı. Haberde, ayrıca İsrail'in COP31'e davet edilmemesine tepki gösterilirken, Erdoğan'ın Gazze açıklamaları da sert bir dille eleştirildi. İsrail tarafının, Gazze'deki yıkımdan Hamas'ı sorumlu tuttuğu ve iddiaları reddettiği ifadelerine de yer verildi.

The Jerusalem Post ise COP31'in, Antalya'daki zirvenin iklim değişikliğiyle mücadele başlığının ötesine geçerek uluslararası liderler arasında diplomatik temasların yürütüldüğü bir platforma dönüştüğünü savundu.

Haberde, çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirvenin Türkiye'ye uluslararası diplomasi alanındaki etkisini gösterme fırsatı sunduğu ifade edildi. Liderlerin ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve bölgesel meseleleri ele alması nedeniyle zirvenin iklim gündeminden ziyade diplomatik ilişkilerle de öne çıktığı değerlendirmesi yapıldı.

Dünya basını COP31'i konuşuyor! Erdoğan’ın Gazze sözleri manşetlere taşındı

TÜRKİYE'NİN İKLİM FİNANSMANI ÇAĞRISI DA YANKI BULDU

Azerbaycan basınından Azertac da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmaya yer verdi. Haberde Erdoğan'ın, gelişmiş ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma ve iklim finansmanı sağlama konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Erdoğan'ın, "Tarihsel olarak küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımı ve finansmanı konusunda daha büyük sorumluluk üstlenmelidir" sözlerini öne çıkaran Azertac, iklim finansmanının daha erişilebilir, öngörülebilir ve ülkelerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiği mesajını da vurguladı.

Dünya basını COP31'i konuşuyor! Erdoğan’ın Gazze sözleri manşetlere taşındı

COP 31 DÜNYA BASININDA YANKILANDI

İngiltere merkezli The Guardian, COP31'in yalnızca görüşmelerin yapıldığı bir toplantı olarak kalmaması, insanların günlük hayatlarında etkisini görebileceği somut sonuçlar ortaya koyması gerektiğine dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve ısı pompaları gibi teknolojilerin daha fazla ülkede kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca 2035 yılına kadar küresel nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefinin de gündemde olduğu aktarıldı.

The Guardian, ABD'nin ise Trump yönetiminin iklim politikalarına yönelik yaklaşımı nedeniyle üst üste ikinci kez zirveye heyet göndermediğini yazdı.

Dünya basını COP31'i konuşuyor! Erdoğan’ın Gazze sözleri manşetlere taşındı

İngiliz basınından Mirror, zirveyi karbon salımının ve enerji faturalarının azaltılması hedefi üzerinden ele aldı. Antalya'da bir araya gelen 197 ülkeden 100 bini aşkın delegenin iklim finansmanı, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve emisyonlarla mücadele konularını görüştüğünü aktaran gazete, zirvede somut adımlar atılması yönündeki beklentiyi öne çıkardı.

COP31, uluslararası basında yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele başlıklarıyla değil, Gazze'deki çevresel yıkım tartışmaları ve liderler arasındaki diplomatik temaslarla da geniş yer buldu.

Bazı yayınlar Türkiye'nin somut iklim adımları konusundaki beklentilerine dikkat çekerken, bazıları Erdoğan'ın Gazze açıklamalarını ve zirvenin diplomatik boyutunu öne çıkardı.

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