5.1 milyar dolarlık imza! Türkiye'den COP31'de yeni anlaşmalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 4 uluslararası finans kuruluşuyla yeni anlaşmalar imzalandığını açıkladı. Bakan Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da COP 31 kapsamında "MBD İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

5.1 MİLYAR DOLARLIK 10 ANLAŞMA

Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile yeni anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.

ULUSLARARASI FİNANSMAN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesine ve farklı alanlardaki finansman imkanlarının artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Toplam 5,1 milyar dolarlık anlaşma, Türkiye'nin kalkınma odaklı projeler için uluslararası kaynaklarla yürüttüğü iş birliğinin boyutunu ortaya koydu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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