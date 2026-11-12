Hollanda merkezli bankacılık devi ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında da faiz indirimine devam etmesini bekliyor. Piyasanın 100 baz puanlık faiz indirimini tamamen fiyatladığına dikkat çeken ING, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 30'un altında kalacağı tahminini korudu. Bankanın 2026 sonu dolar tahmini 51,50 TL, 2027 sonu dolar tahmini ise 62,50 TL oldu.

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ING, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası beklentilerini paylaştı. Rapora göre Merkez Bankasının aralık ayında faiz indirim döngüsünü sürdürmesi bekleniyor.

ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB, ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmişti. ING, Merkez Bankasının son yönlendirmelerinde faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne daha fazla vurgu yaptığını belirtti. Piyasanın aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimini tamamen fiyatladığı ifade edildi.

Dolar, enflasyon, faiz! ING'den Türkiye için kritik tahminler

ENFLASYONDA YÜZDE 30'UN ALTI BEKLENTİSİ

ING, ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,58 ile hem piyasa beklentisinin hem de kurumun yüzde 2,4'lük tahmininin üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yıllık enflasyonun yüzde 29,73'ten yüzde 29,77'ye yükseldiğine dikkat çekilen raporda, bu seviyenin TCMB'nin yüzde 28'lik tahmininin üzerinde kaldığı belirtildi.

Buna rağmen ING, söz konusu yükselişin Merkez Bankasında ciddi bir endişeye yol açmasını beklemiyor. Kurum, yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30'un altında gerçekleşeceği yönündeki tahminini koruyor.

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DOLAR/TL TAHMİNİ 51,50

Kur tarafında yönetilen değer kaybı rejiminin devam etmesini bekleyen ING, yeniden dolarizasyona dikkat çekti. Raporda, dövize yönelimin hızlanmasının faiz indirimlerini sınırlayabileceği veya Merkez Bankasını faiz indirimlerine ara vermeye yöneltebileceği kaydedildi.

ING'nin seçili ekonomik tahminleri şöyle:

2026 yıl sonu dolar/TL: 51,50

2027 yıl sonu dolar/TL: 62,50

2026 GSYH büyüme tahmini: yüzde 2,8

2026 cari açık/GSYH tahmini: yüzde 2,4

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