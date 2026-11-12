Aile Bakanı Göktaş, bütçe sunumunda açıkladı: 2027’de kreşlerin kamu ve özel sektör yatırımlarıyla yaygınlaştırılması için teşvik paketini devreye alacağız. Yaşlılarımız için de 8 yeni huzurevi hizmete girecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk bakım hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir müjde açıkladı.

Bakan Göktaş, 2027’de kreşlerin kamu ve özel sektör yatırımlarıyla yaygınlaştırılması için ilk kez bir teşvik paketini devreye alacaklarını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yapan Göktaş, yeni uygulamayla daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Kreş seferberliğine teşvik paketi geliyor

76 BİN 422 ÇOCUK YARARLANIYOR

Göktaş, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu hâle getirdiklerini, özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdıklarını dile getirdi. 150 ve üzeri konut bulunan projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu kıldıklarını ifade eden Göktaş, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde 697 kreş ve oyun odasının açıldığını, bakanlığın denetiminde 2.291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğun yararlandığını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Kreş seferberliğine teşvik paketi geliyor

Yeni doğum yardımı sistemiyle çocuk sahibi ailelere verilen desteğin güçlendirildiğini belirten Göktaş, bugüne kadar 1,4 milyon çocuk için toplam 30,4 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sunulan desteklerin de artırıldığını vurgulayan Göktaş, genç çiftlere 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği sunulduğunu bildirdi. Fon kapsamında 25 bin 561 çocuğun dünyaya geldiğini belirten Göktaş, kasım ayı itibarıyla 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Kreş seferberliğine teşvik paketi geliyor

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SEKİZ HUZUREVİ AÇILACAK

Göktaş, 2027 bütçesinde kadınların güçlenmesine ayrılan kaynağın yüzde 73 artışla 11 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Yaşlılara yönelik hizmetlerde de bu yıl altı huzurevinin açıldığını, 2027’de sekiz huzurevinin daha hizmete gireceğini kaydetti.



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