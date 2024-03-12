Gazze'de sahur yapan Filistinli çocuk: Yemek istiyorum, ekmek istiyorum

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de Ramazan ayı kıtlıkla mücadele içinde geçiyor. Ailesiyle sığındığı yerde sahur yapan Filistinli bir çocuk, "Yemek istiyorum, ekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sebebiyle evlerinden çıkarak Gazze'nin kuzeyindeki Selahaddin barınma merkezine sığınan Filistinli ailenin zahter, biber sosu, birkaç parça ekmek ve çaydan oluşan sahur sofrası görüntülendi.

"EKMEK İSTİYORUM"

Gecenin karanlığını aydınlatan ateşin etrafında toplanmış Filistinli çocuklardan biri ailesinin sahur hazırlıklarını tamamlamasını beklerken uykulu şekilde içinde bulundukları durumu anlatarak "Yemek istiyorum, ekmek istiyorum." dedi.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLÜYORLAR

Öte yandan İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi çocuk doktoru Samir Lebid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruma ilişkin bilgi verdi.

Lebid, "Ramazan ayının ilk gününde 2 bebek hastanede yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu bu ölümlerin yaşandığını vurgulayan Lebid, yetersiz beslenmenin, başta prematüre olmak üzere bebekler için temel gıda süt gibi besin kaynaklarının eksikliği sonucu ortaya çıktığını söyledi.