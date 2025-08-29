ABD'den İsrail'e Suriye uyarısı! "Son verin"

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Orta Doğu'daki saldırganlığı, 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Uluslararası toplumda tepkiler giderek artmaya başladı.

ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson, ortak bir açıklama ile İsrail'e tepki gösterdi.

ABD'Lİ SENATÖRLERDEN İSRAİL'E TEPKİ: SURİYE'NİN İSTİKRARA İHTİYACI VAR

Kongre üyeleri, açıklamada, "Suriye'nin 14 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tüketen şiddet ve çatışmaları geride bırakıp başarıya ulaşması için bir şansa ihtiyacı var. Dün gece İsrail'in Suriye'ye düzenlediği istikrarı bozan saldırılar, bu hedefe ulaşmayı daha da zorlaştırıyor. ifadelerini kullandı.

Demokrat Shaheen ile Cumhuriyetçi Ernst ile Wilson, Suriye'ye kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu ülkeye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılma kararını desteklediklerini ve Şam yönetiminin istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

WASHINGTON'DAN ŞAM'A DESTEK MESAJI: TEK YOL İSTİKRARLI SURİYE

Kongre üyeleri, "İsrail'i bu fırsatı değerlendirmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyoruz, böylece Suriyeliler ve Özel Temsilci Tom Barrack'ın kaydettiği ilerleme devam edebilir. İran'ın etkisinden kurtulmak ve DEAŞ tehdidini kontrol altına almak için tek yol, istikrarlı ve güvenli bir Suriye'dir." vurgusunu yaptı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Şam kırsalındaki Küsve bölgesine 27 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, ilk saldırının ardından Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.