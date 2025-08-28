Irak ve Suriye'den tarihi yakınlaşma! Sınır kapıları açılıyor mu?

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) bildirdiğine göre, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alınarak Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği vurgulandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GENİŞ KAPSAMLI DİYALOG

Taraflar ayrıca ekonomik konuları, ticaretin yeniden canlandırılması ve iki ülke arasındaki kara sınır kapılarının açılması meselesini değerlendirdi.

Irak devlet ajansı INA’nın aktardığına göre, Şara ile Şatri sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye’deki Iraklı topluluğun durumu üzerinde de durdu.

BÖLGEDE İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Yayın kuruluşu, iki tarafın bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla güvenlik işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardığını bildirdi. İsmi açıklanmayan bir Iraklı kaynak, Şatri’nin ziyaretinin Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ziyaret sırasında Şatri, Irak’ın Şam Büyükelçiliği binasını da gezerek Suriye’deki Iraklıların karşılaştığı sorunları ve bunlara yönelik çözüm yollarını inceledi. Bu ziyaret, Iraklı istihbarat başkanının Suriye’ye kamuoyuna duyurulan ikinci ziyareti oldu. Şatri daha önce 25 Nisan’da Şam’a giderek Şara ile görüşmüştü.

Irak, 2011’de başlayan halk ayaklanmalarına yönelik baskılardan bu yana, Beşar Esad rejimiyle ilişkilerini sürdüren az sayıda Arap ülkesinden biri olmuştu. Esad’ın geçen Aralık ayında Rusya’ya kaçmasıyla 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas rejimi sona ermiş, Ocak ayında Şara liderliğinde yeni bir geçiş yönetimi kurulmuştu.

Irak Başbakanı Sudani, Bağdat’ın Suriye ile sınır güvenliği ve mültecilerin dönüşü konusunda koordinasyon arayışında olduğunu ve yabancı çatışmaların merkezi haline gelmemesi için Şam’a destek vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de daha önce, ülkesinin Suriye’nin yeni yönetimiyle ilişkilerinde herhangi bir çekince veya ön şart bulunmadığını ifade etmişti.