İsrail, Suriye'yi vurdu! Başkent Şam'a yakın bölge bombalandı
Suriye medyasının aktardığına göre; İsrail savaş uçakları, Şam kırsalında yer alan Al-Kiswah yakınlarındaki hedefleri vurdu.
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.
İsrail'e ait savaş uçakları Şam’ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
SON SALDIRIDA 6 ASKER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.
