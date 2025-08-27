Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrail, Suriye'yi vurdu! Başkent Şam'a yakın bölge bombalandı

İsrail, Suriye'yi vurdu! Başkent Şam'a yakın bölge bombalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Suriye, Şam, Bombalama, Savaş Uçağı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye medyasının aktardığına göre; İsrail savaş uçakları, Şam kırsalında yer alan Al-Kiswah yakınlarındaki hedefleri vurdu.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları Şam’ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'yi vurdu! Başkent Şam'a yakın bölge bombalandı - 1. Resim

SON SALDIRIDA 6 ASKER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupalı bakandan hükümetine Filistin resti! "Tarihin doğru tarafında olmalıyız"Husiler'den Tel Aviv'e balistik füze! "Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduk"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! İnan Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma - GündemGüney'in makam odasındaki belgelere ilişkin yeni soruşturmaSuikast planını itiraf ettiler! Irak'ta Talabanileri öldürüp Türkiye'yi sorumlu tutacaklardı - GündemTalabanileri öldürüp Türkiye'ye yıkacaklardı!İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Adli kontrolle serbest kalmıştı - Gündemİmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktıErdoğan'dan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde net mesaj: Anadolu'ya da tarih sahnesine de dün gelmedik - GündemErdoğan'dan net mesaj: Anadolu'ya dün gelmedik!ASSAN'a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı - GündemSahibi gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandıOğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi - GündemOğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...