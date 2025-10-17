Başsavcının adını kullanıp 5 bin dolar istemişler! 2 polis tutuklandı

Şırnak'ta; E.K. ve O.Ş. isimli polis memurları hakkında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılına ait bir soruşturma kapsamında şüpheli olan Ş.T.'yi arayarak, dosyasını kapatacaklarını söyleyip Cumhuriyet başsavcısının adını kullanmak suretiyle 5 bin dolar talep ettikleri iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Söz konusu iddialar üzerine şikayetçi olunması sonucu soruşturma başlatıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Silopi ve İstanbul'un Beykoz ilçesindeki adreslerinde arama yaparak polis memurlarını gözaltına aldı.

Nöbetçi mahkemece 15 Ekim 2025 tarihinde sevk edilen şüpheliler, 'görevin kötüye kullanılması ve menfaat temini' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.