Osman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözler: Tehlike sürüyor!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş önemli açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. 2023 depremlerinden etkilenen Osmaniye'de bugün bir deprem daha meydana geldi.

Kentin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.39’da gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oluştu.

UZMAN İSİMDEN UYARI GELDİ

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Maraş deprem çiftinin yüklediği stresle Savrun Fay Zonu'nda geliştiğini belirtti.

Bektaş, "Maraş Bloğunun doğusu ve batısı büyük deprem üretti. Batı kenarında ise iki yıldır orta büyüklükte depremler üreten Savrun Fayı tehlike oluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"5'TEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Öte yandan sosyal medyada takipçilerinin sorularına cevap vermeye devam eden Prof. Dr. Bektaş, kendisine yöneltilen "Savrun fayı maksimum hangi aralıklarda deprem üretebilir sayın hocam?" sorusunu es geçmedi. Bektaş, soruyu "5'ten daha büyük bir deprem" şeklinde cevapladı.

