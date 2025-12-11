Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasının silosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasının silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği siloda söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgede

Öte yandan siloda yüklü miktarda ham madde olduğu öğrenildi.

