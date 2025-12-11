Gıda denetimlerinin son adresi Adana’da yapılan bir ihbar mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı. Bir depoda 25 kasa kokmuş tavuk bulundu. Depo süresiz mühürlenirken, 1 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ifşa listesine her gün bir yeni firma eklenmeye devam ederken, gıda denetimleri sürüyor.

Mide bulandıran manzarayı kötü koku ele verdi

25 KASA DOLUSU KOKMUŞ TAVUK

Adana’nın Seyhan ilçesinde mahalle sakinleri bir depodan kötü koku geldiği gerekçesiyle ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri depoya geldi. Ekiplerin karşılaştığı manzara ise mide bulandırdı. Depodan 25 kasa dolusu kokmuş tavuk çıktı.

Depo süresiz olarak mühürlendi

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ekipler, hijyen dışı şartlarda istiflenmiş karkas tavukları çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için özel prosedürle imha etti. Deponun içinde saklanan tehlikenin korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serilirken, ruhsatsız çalışan depo süresiz olarak kapatılıp mühürlendi.

Bozuk tavuklar imha edildi

