AFAD duyurdu! Tüm binalarda zorunlu olacak!

AFAD duyurdu! Tüm binalarda zorunlu olacak!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Tüm binalarda zorunlu olacak!
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

AFAD, deprem güvenliğini artırmak için önemli önlemler açıkladı. Tüm binalarda perde duvar zorunluluğu getirilecek. Ayrıca, 485 diri fayın incelenmesi, okullarda deprem farkındalığı eğitimi ve Marmara’da Seviye 4 tatbikat gibi adımlar da hayata geçirilecek.

Türkiye, olası depremlere karşı hazırlıklarını hızlandırdı. AFAD Deprem Bilim Kurulu, ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek yeni projeleri masaya yatırdı ve sahada uygulanabilecek 5 maddelik acil önlem paketi hazırladı.

BİNA GÖÇMESİNİ ÖNLEYECEK TASARIMLAR

TRT Haber'e konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, betonarme binalarda güvenliği artıracak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı:

“Depreme karşı dirençli ve yıkılmayacağı öngörülen farklı yapı türlerini teşvik ediyoruz. Özellikle betonarme yapılarda perde duvar zorunluluğu getiriyoruz. Perde duvar, binanın göçmesini engelleyen en etkili yöntemlerden biridir.”

485 DİRİ FAY MERCEK ALTINDA

Tatar, Türkiye genelindeki 485 diri fayın deprem üretme potansiyelinin incelendiğini belirtti:

“Türkiye Paleosismoloji Projesi kapsamında fayları yeniden gözden geçiriyoruz. 132 fayın incelemesini önceliklendirdik. Eski deprem tarihçelerini anlamak ve potansiyeli doğru değerlendirmek son derece önemli. Dünyanın en büyük paleosismoloji çalışmalarını yürütüyoruz.”

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de diri fay güncelleme çalışmalarını tamamlamak üzere.

OKULLARDA DEPREM FARKINDALIĞI

AFAD, her okula bir afet farkındalık eğitmeni projesini pilot illerde başlattı. Tatar, projeyle yaklaşık 70 bin okulda deprem farkındalığı eğitimi verecek eğitmenler yetiştirileceğini söyledi.

7 ŞEHİRDE SEVİYE 4 DEPREM TATBİKATI

Marmara Bölgesi’ndeki İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da eşzamanlı deprem tatbikatı düzenlenecek.

Tatbikat Seviye 4 alarm seviyesinde yapılacak. Katılımcılar önce 45 saniye boyunca “Çök-Kapan-Tutun” hareketini gerçekleştirecek, ardından bulundukları binayı tahliye edecek.

Seviye 4, uluslararası desteğin gerekli olduğu büyük felaket senaryolarını ifade ediyor. Seviye 1 yerel imkanlarla, Seviye 2 destek illerle, Seviye 3 ise ulusal düzeyde müdahaleyi kapsıyor.

TÜRKİYE DEPREME HAZIRLIKLI OLACAK

AFAD’ın yeni önlem paketi, binalarda güvenlik artırımı, fayların incelenmesi, okul eğitimleri ve tatbikatlar ile Türkiye’nin deprem riskine karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

