Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Lüksemburg’ta temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

