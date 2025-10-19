Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Kars'ta ortalık karıştı 

CHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Kars'ta ortalık karıştı 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin 39. Olağan Kars İl Kongresi’nde delege Kemal Yücesoy'un 'şaibe var' iddiaları sonrası tartışma yaşandı. Krizin gölgesinde oy verme işleminin başladığı kongrede kimin il başkanı seçileceği merak konusu oldu.

Kars’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi’ne ‘şaibe’ iddiası damga vurdu. Kongrede delegeler ve parti üyelerinin ortaya attığı iddialar gerginliğe neden oldu.

CHP 39. Olağan Kars İl Kongresi Halk Eğitim Salonu’nda yapıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir’i hedef aldı. Uludaşdemir de belediye başkanlarına cevap verdi.

CHP'Lİ DELEGENİN 'ŞAİBE VAR' SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kongrede divan başkanı CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in söz verdiği parti üyesi Ethem Arancıoğlu’nun "Bu yapılan kongre, kongre yönetmeliğine göre çok da uygun gitmiyor. Faaliyet raporu hakkında yoklama yaptırdınız, bununla ilgili lehte ve aleyhte konuşan var mı diye sormadan oylattınız" diye tepki göstermesi ve ardından da fareler ve kediler ile ilgili bir fıkra anlatması salonda sessizliğe neden oldu.

Ardından söz alan parti delegesi Kemal Yücesoy’un ortaya attığı ‘şaibe’ iddiası ise tepkilere neden oldu. Delege Kemal Yücesoy, "Şaibesiz, hiç denenmemiş yönetime CHP’nin ihtiyacı vardır" sözlerine oturum başkanı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "CHP’de şaibeli hiç kimse yoktur. Lütfen Türkiye’nin her yerinde insanlar var. Ve bu AK Parti iktidarına koz veriyor. Ekrem İmamoğlu gibi birine şaibeli deniyor ülkede lütfen" diye cevap verdi.

CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, geçtiğimiz günlerde yapılan ve Merkez İlçe Başkanlığını kazanan Tülay Çelik’in de seçimine şaibe karıştığına dikkat çekti.

Selim Belediye Başkanı Barış Koç ise mevcut il başkanı Onur Uludaşdemir’in parti tüzüğüne göre değil kendi çıkarına göre hareket ettiğini söyledi. Uludaşdemir’in kendi hazırladığı liste ile merkez ilçe seçimini aldığını ileri sürdü.

Mevcut Başkan Onur Uludaşdemir ve Ediz Nevruz Yantemur’un yarıştığı ve zaman zaman tartışmaların yaşandığı kongrede oy kullanma işlemleri başladı. Gergin geçen kongreden kimin CHP İl Başkanı çıkacağı ise merak ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

