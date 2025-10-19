Liverpool'un kâbusu sürdü, Manchester United 10 yıl sonra bir ilki başardı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United'ı konuk eden Liverpool, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, dev maçta Manchester United'ı konuk etti. Anfield'da oynanan mücadelede Manchester United, Liverpool'u 2-1'lik skorla devirdi.

Manchester United'ın galibiyet gollerini 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Ev sahibi Liverpool'un tek golü ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

LIVERPOOL ÜST ÜSTE 4. KEZ MAĞLUP

Bu sonuçla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere üst üste 4. yenilgisini alan Liverpool'un kötü gidişatı sürdü. 15 puanda kalan Arne Slot'un öğrencileri, ligde 4. sırada yer aldı. Manchester United ise 13 puanla 9. sıraya yükseldi.

Liverpool; Crystal Palace (1-2), Galatasaray (0-1), Chelsea (1-2) maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı.

MANCHESTER'DAN 10 YIL SONRA BİR İLK

Manchester, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Anfield’da Premier Lig maçı kazandı.

Manchester United forması giyen Altay Bayındır ise karşılaşmada süre almadı.

