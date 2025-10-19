Arda Güler oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi: Real, 9 kişilik rakibini tek golle geçti

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaşırken kilidi açan isim Arda Güler oldu.

Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 80. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanırken asisti yapan isim Arda Güler'di.

KİLİDİ ARDA GÜLER AÇTI

Fransız yıldızın attığı golün asistini 65. dakikada oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı ve bu sezon 7. gol katkısına imza attı.

🇹🇷 Arda Güler asisti yaptı, Kylian Mbappe golü attıpic.twitter.com/6FmzoUMhWB — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 19, 2025

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Ev sahibi Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla ihraç edildi.

Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı ve Barcelona'nın 2 puan önünde zirvede yer aldı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇ EL CLASICO

LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Bilbao deplasmanına gidecek.