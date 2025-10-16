Arda Güler için ilk adım atıldı! Real Madrid'de imza an meselesi

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in etkileyici performansının ardından maaşını artırmaya hazırlanıyor.

Bu sezon teknik direktör Xabi Alonso'nun önderliğinde önemli bir çıkış yakalayan milli futbolcu, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Avrupa futbol gündeminde sıkça adından söz ettiren genç milli futbolcu için Real Madrid yönetiminin maaş zammı kararı aldığı iddia edildi.

MEVCUT MAAŞI VE ZAM MİKTARI PAYLAŞILMADI

İspanyol medyasından gelen haberlere göre; Arda Güler'in performansı doğrultusunda beklenen adım atıldı ve futbolcunun maaşında önemli bir artış yapılacak. Real Madrid yönetimi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek bu konuda ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

20 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesine önümüzdeki sezondan itibaren zam yapılacağı ifade edildi. Ancak, mevcut maaşı ve zam miktarı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Arda Güler’in Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor ve şu anda yıllık 5.2 milyon euro kazanıyor.