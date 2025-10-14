Real Madrid'e bir Türk daha: Milli yıldızı takibe aldılar

Kadrosunda milli futbolcumuz Arda Güler'i bulunduran İspanyol ekibi Real Madrid, Juventus'taki performansıyla göz dolduran bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı gündemine aldı.

KENAN YILDIZ TAKİBE ALINDI

Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre; eflatun beyazlılar, İtalya'da kariyerini sürdüren Kenan Yıldız'ı transfer listesine dahil etti.

O MAÇTA İZLENECEK

Haberde, Madridli yetkililerin önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan Yıldız'ı tribünden izleyeceği belirtildi. İspanyol ekibinin, 20 yaşındaki oyuncu için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.

VINICIUS'UN ALTERNATİFİ KENAN

Real Madrid yönetiminin, sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın alternatifi olarak Kenan Yıldız'ı değerlendirdiği kaydedildi.

REFERANSI ARDA GÜLER

A Milli Takım'dan takım arkadaşı Arda Güler'in de Kenan Yıldız için kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Öte yandan sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdüren Juventus'un şu aşamada Kenan Yıldız'ı satma niyetinde olmadığı ifade edildi.