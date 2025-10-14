Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid'e bir Türk daha: Milli yıldızı takibe aldılar

Real Madrid'e bir Türk daha: Milli yıldızı takibe aldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;e bir Türk daha: Milli yıldızı takibe aldılar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadrosunda Arda Güler'in bulunduran dünya devi Real Madrid'in, Juventus ve A Milli Takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

Kadrosunda milli futbolcumuz Arda Güler'i bulunduran İspanyol ekibi Real Madrid, Juventus'taki performansıyla göz dolduran bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı gündemine aldı.

KENAN YILDIZ TAKİBE ALINDI

Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre; eflatun beyazlılar, İtalya'da kariyerini sürdüren Kenan Yıldız'ı transfer listesine dahil etti.

O MAÇTA İZLENECEK

Haberde, Madridli yetkililerin önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan Yıldız'ı tribünden izleyeceği belirtildi. İspanyol ekibinin, 20 yaşındaki oyuncu için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.

VINICIUS'UN ALTERNATİFİ KENAN

Real Madrid yönetiminin, sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın alternatifi olarak Kenan Yıldız'ı değerlendirdiği kaydedildi.

REFERANSI ARDA GÜLER

A Milli Takım'dan takım arkadaşı Arda Güler'in de Kenan Yıldız için kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Öte yandan sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdüren Juventus'un şu aşamada Kenan Yıldız'ı satma niyetinde olmadığı ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump ile Macron arasında 'soğuk bir savaş'! Gizemli tokalaşma ve 'yap da görelim' sözleri...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şart var - SporReal Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şartUdinese efsanesi Di Natale'den Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı! - SporUdinese efsanesinden Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı!Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak - SporLewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracakFenerbahçe'de Skriniar için tedirgin eden gelişme: Mourinho detayı dikkat çekti - SporSkriniar için tedirgin eden gelişmeBeşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı - SporSolskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladıSüper Lig tarihine geçmişti! Uğurcan Çakır, 'vergi rekortmenleri' listesinde - SporUğurcan da 'vergi rekortmenleri' listesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...