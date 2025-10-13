Bizim Çocuklar dünyaya hava attı! İspanya'da Arda Güler, İtalya'da Kenan Yıldız...

Bulgaristan’a 6 attık, averajı düzeltmekle kalmadık tarih yazdık. Bizim Çocuklar'ın bu galibiyeti dünya basınında manşetleri süsledi.

Real Madrid’de forma giyen millî gururumuz Arda Güler, Türkiye’nin deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ettiği maça 1 gol, 2 asistle damga vurdu. İspanya ve Avrupa basını Güler’i ön plana çıkardı.

MARCA: Arda Güler, Türkiye’nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan’ı 6-1 yenerek 6-0’lık İspanya yenilgisini telafi etti.

REAL MADRID: Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madrid’li oyuncu, millî takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu.

EUROSPORT: Arda Güler’in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti.

OKDIARIO: Arda Güler, göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun.

ELDESMARQUE: Arda Güler’in Bulgaristan’da bir gol ve iki asistle yaptığı gösteri. 24 millî maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye’deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya’ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu.

MSN: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye’nin Bulgaristan’ı hezimete uğrattığı maçta gösteri yaptı.

AS: Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella’nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan’ı perişan etti.

Kenan Yıldız, Juventus’taki çıkışını millî takıma da yansıttı. Bulgaristan karşısında iki gol birden atan Yıldız, İtalya’da manşetlere çıktı.

LA STAMPA: Yıldız, beş dakikada iki gol attı, Juventus alkışladı. Türkiye dün gece, enerjik ve golcü Kenan Yıldız’ı dünya çapında üne kavuşturdu.

SKY SPORT İTALIA: Yıldız, ne şov: Bulgaristan’a karşı çifte şov. Juventus forveti, dakikalar içinde iki muhteşem gol attı.

EUROSPORT İTALIA: Kenan Yıldız’ın şovu. Kenan, Türkiye’nin Bulgaristan’ı 6-1 yendiği maçta attığı iki golle Avrupa elemelerinin yıldızı oldu. Romalı Zeki Çelik ve Arda Güler de gol attı.

SPORT MEDIASET: Yıldız büyüledi. Çalhanoğlu (iki gol pası) ve Yıldız’ın (iki gol) katkılarıyla Montella’nın öğrencileri, Bulgaristan’ı 6-1 yenerek ikinci sırayı korumak için kritik öneme sahip averajı geri aldı.

TUTTOSPORT: Yıldız durdurulamaz. Juventus’un 10 numarası, Bulgaristan’a karşı net galibiyette iki gol attı.

CORRIERE DELLO SPORT: Montella’nın Türkiye’si Yıldız ve Çelik ile uçuşa geçti.

GOAL ITALIA: Juventus’un 10 numarası için yıldız bir gece: İlk defa millî takım formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.