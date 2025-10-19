6 Şubat’tan sonra en riskli bölgelerden biri! Naci Görür, depremin ardından bir kez daha uyardı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Saimbeyli ilçesi çevresinde yer alan aktif fay hattına ilişkin uyarılarını sürdürüyor.

Görür 24 Haziran'da Saimbeyli Fay Zonu’nun sol yönlü, doğrultu atımlı bir fay olduğunu belirterek, hattın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 7 büyüklüğüne varan bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.

Uzman isim bugün de Adana'da 4 büyüklüğündeki sığ depremin ardından benzer bir uyarı daha yaptı ve şunları söyledi:

"Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon"

Naci Görür

Öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Saimbeyli çevresinde son üç ayda 3 ila 4 büyüklüğünde 10’dan fazla mikro deprem meydana geldi.

SAİMBEYLİ FAY ZONU NEREDE?

Saimbeyli Fay Zonu, Adana’nın Saimbeyli, Feke, Kozan ve Akoluk çevresinden geçiyor. Doğu Anadolu Fay Hattı’nın güney uzantısında, Ecemiş Fay Zonu ve Tufanbeyli segmenti ile bağlantılı bir yapıda bulunuyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından aktif fay zonu olarak tanımlanan bölge, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası stres transferi alanı içinde yer alıyor.

Uzmanlara göre bu fay zonu, sol yönlü doğrultu atımlı (yani yatay yönde enerji birikimi yapan) bir yapıya sahip. Bu tür faylar, enerji biriktiğinde kırılarak orta veya büyük ölçekli depremler oluşturabiliyor.