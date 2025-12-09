CHP'den 'kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi' sonrası istifa ettiğini açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, parti yönetimini topa tuttu. Çakır, Halk TV'nin kendisi hakkındaki haberi Ali Mahir Başarır'ın talimatı ile yaptığını belirtti. Özgür Özel hakkında sert açıklamalarda bulunan Çakır "Benim davam müteahhitle müşahit arasında. Genel Başkansan göreyim yiğitliğini" diyerek Halk TV'ye 50 milyon liralık tazminat davası açacağını açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Hasan Ufuk Çakır, Halk TV'nin kendisine yönelik yaptığı haberlere dikkat çekti.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır,

"HABERLERİN ARKASINDA BAŞARIR VAR"

Halk TV'nin CHP Genel Merkezi tarafından verilen talimatla karalama kampanyası yürüttüğünü vurgulayan Çakır "Bu işin altında Ali Mahir Başarır var. Bu haberleri Ali Mahir Başarır yaptırıyor" dedi.

"ÖZEL VE BAŞARIR TEŞEKÜRE GİTMİŞ"

Söz konusu haberler için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile görüştüğünü ve Emir'în kendisine "Halk TV'yi boşver, yarın hallederiz" dediğini aktaran Çakır "Murat Emir 'Ne yapayım, mahkemeye ver' dedi. Halk TV'ye Başarır ve Özel katıldı, teşekküre gitmişler" sözlerini kullandı.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu

HALK TV'YE 50 MİLYONLUK DAVA

Kendisi hakkında 'sabıkalı' iddiaları ile haber yapan Halk TV'ye karşı hukuki yollara başvuracağını belirten Çakır "Halk TV'yi dava ettim, 50 milyonluk tazminat davası açacağım. Benim davam müteahhitle müşahit arasında. Genel Başkansan göreyim yiğitliğini" sözleri ile CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulundu.

ÖZEL'E SİLİVRİ TEPKİSİ

Özgür Özel'in devamlı olarak Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini eleştiren Çakır "2 miting yapıyor doğru Silivri'ye gidiyor. Senin Silivri'den başka işin yok mu? Ne kadar troll gönderirsen gönder yemezler" ifadelerini kullandı.

TBMM'DE BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Hasan Ufuk Çakır, yarın saat 18:00'de Meclis'te basın toplantısı düzenleyeceğini dile getirerek "Bunlar yörüğü, köylüyü ne bilir?" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası