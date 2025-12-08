Ülkenin dört bir yanından gelen kar haberlerinin ardından gözler Başkente çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve uzman görüşleri Ankara'ya ilk karın düşeceği tarihi netleştiriyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle kar haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde mevsim normalleri üstünde sıcaklık değerleriyle karşı karşıya olan Ankara'ya ilk kar ne zaman yağacak araştırılıyor.

ANKARA'YA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara'da hafta genelinde hava çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur geçişlerle görülebilir. Çamlıdere, Kızılcahamam ve çevresinde hafif kar ihtimali üstünde durulsa da şehir merkezinde yere tutunacak bir kar yağışının beklenmediği bildirildi. Ankara'ya yılın ilk karının ocak ayında yağması öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Kar yağışı Türkiye’nin doğu ve yüksek bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Erzurum, Bingöl (Karlıova), Muş (Varto ve yüksek kesimler), Şırnak (Beytüşşebap), Van Başkale, Bolu’nun yüksek kesimleri (Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ), Bursa Uludağ ve Muğla Köyceğiz Sandras Dağı kar yağışı alan bölgeler olarak öne çıkıyorç Meteoroloji verilerine göre bu illerde ve yüksek noktalarda karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU (9-13 ARALIK 2025)

9-13 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre Ankara'da 10 Aralık Çarşamba günü yağmurlu gün beklenirken hafta genelinde bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

