Adana'nın Ceyhan ilçesi merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak bildirdi.

AFAD, Adana'nın Ceyhan ilçesinde saat 21.45'te deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının 3,5 büyüklüğünde ve yerin 14,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

AFAD deprem haritası grafiği

Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.



