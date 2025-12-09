HABER MERKEZİ
Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Adana'nın Ceyhan ilçesi merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak bildirdi.
Özetle
Kaydet
Yasam az önce
AFAD, Adana'nın Ceyhan ilçesinde saat 21.45'te 3,5 büyüklüğünde ve yerin 14,8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- AFAD, depremi duyurdu.
- Yer: Adana, Ceyhan.
- Saat: 21.45.
- Büyüklük: 3,5.
- Derinlik: 14,8 km.
AFAD, Adana'nın Ceyhan ilçesinde saat 21.45'te deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının 3,5 büyüklüğünde ve yerin 14,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Van depremi sonrası korkutan uyarı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy iki ili işaret etti
Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Sabah yaptığı paylaşım gündem olmuştu! Antalya depremi sonrası Osman Bektaş yine uyardı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR