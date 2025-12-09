Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 4.6 büyüklüğündeki Van depremi sonrasında Hakkari ve Elazığ için kritik bir uyarı yaptı. Ersoy, iki ilin de daha önce deprem meydana gelen bölgeye yakın olduğunu işaret ederek “Tehlikeli bulduğumuz yerler arasında” diyerek uyardı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 7 Aralık’ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ederken bir uyarı da Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy’dan geldi.

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"BÖLGE UYARICI NİTELİKTE"

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yapan Ersoy, Van depremi sonrasında 2 ile daha dikkat çekti.

Van depreminin yıkıcı bir etki taşımadığını belirten Ersoy, bölgenin sıkışma zonunda bulunduğu için uyarıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Canlı yayında iki ile deprem uyarısı yaptı

İKİ İLİ UYARDI

Ersoy, Erzurum ve Hakkari’yi işaret ederek deprem riskine karşı şöyle uyardı:

4,6'nın tam üzerine düştüğü belirgin bir fay yok ancak burası sıkışmanın maksimum olduğu dağlık bir bölge. 1976 Çaldıran ve 2011 Van depremlerinin olduğu bölgelere yakın. Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın Yedisu segmenti (Erzincan'ın doğusu) ve Hakkari bölgesi (1930 depremi hattı) tehlikeli bulduğumuz yerler arasında.

Van depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıklamıştı

Ersoy, Antalya’daki 4.3 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlere ilişkin de konuştu. Ersoy, Antalya’da büyük bir deprem beklenmediğini belirterek şöyle konuştu:

Antalya Körfezi'nin Alanya'ya doğru olan kesimlerinde önemli faylar yok. Tarihsel dönemler içinde de yıkıcı deprem yok.Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.

Elazığ ve Hakkari için deprem uyarısı

AFAD VE KANDİLLİ AÇIKLAMIŞTI

Türkiye’nin farklı illeri deprem etkisinde kalmaya devam ederken 7 Aralık’ta saat 22.17’de Van’da da bir deprem meydana gelmişti.

Van depremi sonrasında açıklama yapan AFAD, depremin merkez üssünü Tuşba, büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 38.80 kilometre olarak açıklamıştı.

Van depremine ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden gelmişti. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Derebey, büyüklüğünü 4.5 derinliğini ise 5.7 kilometre olarak belirmişti.

