Samsun’da gece yarısı yüksek sesle telefonla konuşma meselesinden dayı ile yeğen arasında kavga çıktı. 20 yaşındaki yeğen, 24 yaşındaki dayısına "kısık sesle konuş" deyince ortalık savaş alanına döndü. Yeğenini darp eden küçük dayı araya giren ablasını da bıçakladı. Olayın hemen ardından balkona koşup atladı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ‘nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. M.Ö.(24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşular rahatsız olur diye yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı. Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Darp edilen İ.Ş. burnundan yaralandı.

Birine kafa attı, diğerini bıçakladı! Ne yaptın sen küçük dayı?

ABLASINI KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE BALKONDAN ATLADI

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi D.B.(38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı.

Birine kafa attı, diğerini bıçakladı! Ne yaptın sen küçük dayı?

KÜÇÜK DAYI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası