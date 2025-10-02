Yurdun dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ederken, günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlarda yer alan deprem uyarı sistemi kamuoyunun gündeminde. Vatandaşlar, deprem uyarı sisteminin nasıl aktifleştirileceğini merak ediyor. Peki, deprem uyarı sistemi nedir, deprem bildirimi nasıl açılır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google altyapısı ile oluşturulan deprem uyarı sistemi, dünya genelinde meydana gelen depremleri algılayarak kullanıcılara bildirim gönderen bir yazılım olarak biliniyor. Ücretsiz olarak kullanılabilen bu sistem sayesinde vatandaşlar, Türkiye’de gerçekleşen depremleri önceden öğrenebiliyor.

Google deprem uyarı sistemi, akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yeryüzünde gelişen ani hareketleri algılıyor. Kullanıcılardan gelen veriler büyük bir veri tabanında toplanıyor ve benzer bir hareket algılandığında sistem bunu deprem işareti olarak değerlendiriyor. Sistem bir deprem tespit ettiğinde kullanıcılara hızlı bir şekilde uyarı gönderiyor. Bu uyarı, kullanıcılara birkaç saniyelik süre kazandırarak güvenli bir pozisyon almalarına imkan tanıyor.

DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Google deprem uyarı sistemi yalnızca Android telefonlarda hizmete sunuluyor. Android işletim sistemine sahip cihazlarda bu sistemi aktifleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor: