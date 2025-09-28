Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Vefat haberini Davut Gül duyurdu

Edebiyatımızın öneli isimlerinden aynı zamanda gazetemizin de uzun süre köşe yazarlığını yapan Yavuz Bülent Bakiler vefat etti. Bakiler'in ölüm haberini İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabı x üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla duyurdu.

Usta şair, yazar ve gazeteci Yavuz Bülent Bakiler'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

“Türk dünyasının gür sesi” olarak anılan usta kalem, Sivas’ın kültürel mirasının da en önemli temsilcilerindendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarında onun şiirlerinden alıntı yapardı. En sevilen şiirleri ise 'Bilmim ki nemsin' ve 'Sivas'ta yoksul çocuklar'dı.

Belediye otobüsünde seyahat edecek kadar halktan, kendi kitaplarını kaldırımlara serip satacak kadar mütevazılığı ile bilinirdi...

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas’ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75).

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur.

12 Eylül’den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992’ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994’te kendi isteğiyle emekli olmuştur. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmüş, Türkiye Gazetesi'nde de uzun seneler köşe yazarlığı yapmıştır.