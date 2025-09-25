Fernando Torres öldü mü, yaşıyor mu? Torres'in hayatını kaybettiği iddia edildi!

Fernando Torres öldü mü, yaşıyor mu netlik kazandı! Kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle öldüğü iddia edilen Fernando Torres hakkında gelen bilgiler hızla yayıldı. Sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olan bu haber, çok sayıda insanın dikkatini çekti.

FERNANDO TORRES ÖLDÜ MÜ?

Ünlü İspanyol futbolcunun menajeri Antonio Sanz, Fernando Torres’in ölüm iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Sanz, yaptığı açıklamada Torres’in şu an ailesiyle birlikte Maldivler’de tatilde olduğunu ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu belirtti.

Antonio Sanz açıklamada şu sözlere yer verdi: “Fernando, şu anda gayet iyi durumda. Sosyal medyada dolaşan ölüm haberleri tamamen asılsız. Futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye odaklandı ve keyifli bir tatilin tadını çıkarıyor.”

FERNANDO TORRES FUTBOLU BIRAKTI MI?

2019 yılında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Fernando Torres, futbol dünyasından tamamen kopmadı. Atletico Madrid'in genç takımlarında teknik direktörlük yaparak futbola katkı sağlamaya devam ediyor.

Ayrıca ailesiyle daha fazla vakit geçiren Torres, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katılarak hayatını sürdürdüğü biliniyor.

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden etkileşim kuran Torres, zaman zaman tatil fotoğrafları ve sporla ilgili paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendiriyor.