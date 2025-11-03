Hangi yatırım, ne kadar yükseldi? Ekim ayının getiri şampiyonu belli oldu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu.

Geçen ay piyasaların takip ettiği başlıklara bakıldığında; tahminlerin üzerinde gelen eylül enflasyonunu sonrası Merkez Bankası 100 baz puan indirime giderek, politika faizini %39,50 seviyesine çekmişti. Önceki 2 toplantıya göre bu indirim daha sınırlı olmuştu. Siyasi tarafta ise CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davaların reddedilmesi, bu konudaki belirsizliği gidermişti.

Küresel piyasalarda ise ABD’de hükümetin kapanması, ticaret savaşları ve FED’in 0,25 baz puanlık faiz indirimi gibi gelişmeler takip edildi.

EKİMDE NOMİNAL GETİRİLER

Bu gündemde ekim ayında yatırım araçlarının nominal getirileri şöyle gerçekleşti:

Gram Altın: %4,80

Borçlanma Araçları Fonu: %3,00

Para Piyasası Fonu: %2,90 (Net)

Dolar: %1,13

Borsa (BİST 100): %-0,37

Euro: %-0,58

EKİMDE REEL GETİRİLER

Bugün açıklanan ekim enflasyon verisi ise aylık %2,55 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında, yatırım araçlarının reel getirileri geçen ay şöyle oldu:

Gram Altın: %2,19

Borçlanma Araçları Fonu: %0,44

Para Piyasası Fonu: %0,34

Dolar: %-1,39

Borsa (BİST 100): %-2,85

Euro: %-3,05

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Geçen ayki işlemlere 5.165 TL’den başlayan ve 5.413 TL’den kapanış yapan gram altın; reel olarak %2,19 primle ekim ayının getiri şampiyonu oldu.

-Tahvil ağırlıklı yatırım yapan borçlanma araçları fonları ve TL mevduat/repo ağırlıklı yatırım yapan para piyasası fonları reel getiride %1’in altında kaldı.

-Döviz ve borsa ise geçen ay “reel” olarak değer kaybı yaşadı.