Kasım ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira zammı belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca kiracı kasım ayı kira zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. Kira zamları 12 aylık enflasyona göre aylık belirleniyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla merak edilen sorunun cevabı netleşti. Peki kasım ayında kira zammı ne kadar oldu?
KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. 12 aylık enflasyon ise 37,15 olarak açıklandı. Böylece kasım ayında kiralara en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapılabilecek.
KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: 37,15
Zam bedeli: 3.715
Zamlı kira bedeli: 13.715
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.458 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.201 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 21.944 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 24.687 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.430 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 34.287 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 41.145 lira
Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 48.002 lira
Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 54.860 lira
Eski kira: 45.000 lira - Yeni kira: 61.717 lira
Eski kira: 50.000 lira - Yeni kira: 68.575 lira