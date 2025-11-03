Kasım ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları

Milyonlarca kiracı kasım ayı kira zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. Kira zamları 12 aylık enflasyona göre aylık belirleniyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla merak edilen sorunun cevabı netleşti. Peki kasım ayında kira zammı ne kadar oldu?

İlgili Haber Konut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti! Satışların en çok ve en az arttığı iller

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. 12 aylık enflasyon ise 37,15 olarak açıklandı. Böylece kasım ayında kiralara en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapılabilecek.

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: 37,15

Zam bedeli: 3.715

Zamlı kira bedeli: 13.715

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.458 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.201 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 21.944 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 24.687 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.430 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 34.287 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 41.145 lira

Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 48.002 lira

Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 54.860 lira

Eski kira: 45.000 lira - Yeni kira: 61.717 lira

Eski kira: 50.000 lira - Yeni kira: 68.575 lira