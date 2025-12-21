Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi de netleşti. Yayımlanan takvime göre, 2025 İOKBS nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle duyuruldu. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde gerçekleştirilecek sınav ayrıntıları yayımlanan kılavuzla belli olacak.

İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak, bu nedenle bu öğrenciler sınava katılamayacak.





İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk başvuruları için gözler kılavuzda

İOKBS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl sınav başvuruları 10 Şubat 2025 – 03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 04 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanmıştı. Bu yıl da İOKBS başvurularının benzer şekilde şubat-mart aylarını kapsayacak şekilde başlaması bekleniyor.





BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne uygun belge düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

