Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun doğum gününde aldığı evlilik teklifi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sürpriz gelişmenin ardından teklifi yapan oyuncu Nezir Çınarlı kimdir merak edilmeye başlandı. İşte, Nezir Çınarlı'nın hayatı, oynadığı diziler ve kariyeri...

Son olarak Show TV’de yayınlanan Bahar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Köseoğlu’nun doğum günü kutlamasında yaşanan romantik anlar sonrası gözler, meslektaşı Nezir Çınarlı’ya çevrildi.

NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

Ersoy Nezir Çınarlı, 4 Şubat 1992 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlayan Çınarlı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuğa tiyatro sahnesinde adım atan Çınarlı, 2009 yılından itibaren farklı şehirlerde tiyatro oyunlarında yer aldı.

Televizyon kariyerine 2018 yılında Söz dizisiyle başlayan oyuncu, daha sonra Çukur dizisinde Cenk karakterini canlandırdı. Son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra müzik, heykel ve resimle de ilgilenen Çınarlı, sanatın farklı alanlarında üretim yapıyor.

Hayal Köseoğluna evlilik teklifi etmesi gündem oldu: Nezir Çınarlı kimdir?

HAYAL KÖSEOĞLU NEZİR ÇINARLI EVLENİYOR MU?

Hayal Köseoğlu, doğum gününü erkek arkadaşı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı yemekte sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Nezir Çınarlı’nın diz çökerek yaptığı teklif karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Köseoğlu, teklife “Evet” cevabını verdi.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çift için çok sayıda "tebrikler", "mutluluklar" gibi yorumlar yapıldı. Evlilik tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hayal Köseoğluna evlilik teklifi etmesi gündem oldu: Nezir Çınarlı kimdir?

NEZİR ÇINARLI OYNADIĞI DİZİLER

Söz - 2018-2019

Çukur - 2020-2021

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı -2021

Hudutsuz Sevda -2023-2025

Haberle İlgili Daha Fazlası