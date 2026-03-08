İsrail’in, altına tüneller kazıp yıkmayı planladığı Mescid-i Aksa’ya fırsattan istifade ‘sahte bayrak’ taktiğiyle saldırı planladığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları giderek artarken, bir süredir dünya kamuoyunun yanı sıra Türk kamuoyunda dillendirilen korkunç bir senaryo üzerinde tartışmalar yapılıyor. İddiaya göre İsrail, Mescid-i Aksa’yı füze ile vuracak ve suçu da İran’ın üzerine atacak.

Gazze’yi yakıp yıkan, çocuk kadın demeden on binlerce Filistinliyi öldüren soykırımcı İsrail’in Mescid-i Aksa’yı bombalama planları yaptığına yönelik görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Yahudilerin, Süleyman Mabedi’nin inşa edilmesi için Mescid-i Aksa’nın yıkılması gerektiğine yönelik tezi son olarak İsrail’li bir haham tarafından da dile getirildi.

ABD’li Gazeteci Tucker Carlson’ın yayınladığı videoda, İsrailli hahamın, “Ben olsam üçüncü tapınağın yerini hazırlamak için camiye (el-Aksa) bir füze fırlatırım ve İran yaptı derim. Ondan sonra tüm Araplar İran’a saldırır ve bütün problemler çözülür. Bırakalım bu ahmaklar birbiriyle savaşsın” şeklindeki açıklamasının İsrail’in Aksa’ya saldıracağı iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.

İRAN: BİZİ SUÇLAYACAKLAR

Önceki gün İran İstihbarat Bakanlığı da “İsrail, Kudüs Günü’nde Mescid-i Aksa’ya bir İHA veya füze saldırısı düzenleyerek bir ‘sahte bayrak’ operasyonu yapmaya karar verdi. Bu saldırıyla, İran Cephesi’ni olayın faili olarak göstermeyi amaçlıyorlar. Bu nedenle İsrail, o bölgelerde yaşayan Yahudileri tahliye ediyor” açıklamasını yaptı.

“ORTAK TAVIR KOYALIM”

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldıracağına yönelik iddialar AK Parti’nin de gündemine geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Soykırımcı Siyonist haydutlar, Mescidi Aksa’mızı yıkacak hamleyi yapma aşamasındalar. Bunu açıkça dillendirmeye başladılar. İsrail, bu cüretiyle tüm Müslümanların meşru hedefi olacaktır. Bu aşamada, İslam ülkeleri ortak bir irade ile ‘Mescidi Aksa’ya yapılacak her saldırı, bizim topraklarımıza yapılmış sayılır ve bu bir savaş ilanı olur’ tavrını ortaya koymalıdır!” açıklamasını yaptı.

