Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli merak edilirken sevilen oyuncu hakkında birçok detay araştırılmaya devam ediyor. Diziye yeni sezonda katılan Hayal Köseoğlu'nun oynadığı dizi ve filmler de gündemde yer buldu.

BAHAR DİZİSİ MARAL KİMDİR?

SHOW TV’nin sevilen yapımlarından Bahar dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye bu sezon katılan Maral karakteri kısa sürede dikkat çekti. Yeni katılan karakteri ise başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu canlandırıyor.

HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında rol aldığı Ruhsar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Başarılı oyuncu, hem televizyon hem sinema projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

HAYAL KÖSEOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Diziler:

Mahkum / Sasha / 2021

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor / Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999

Ruhsar / 1998

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Filmler:

Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021

Bir Nefes Daha / Devin / 2020

Özgür Dünya / 2019

Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019

Sesinde Aşk Var / Deniz / 2019