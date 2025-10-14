Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli?

Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli?
Bahar Dizisi, Hayal Köseoğlu, Maral, Oyuncu, Diziler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisine sonradan dahil olan Maral karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler, “Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli?” sorularına cevap arıyor.

Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli merak edilirken sevilen oyuncu hakkında birçok detay araştırılmaya devam ediyor. Diziye yeni sezonda katılan Hayal Köseoğlu'nun oynadığı dizi ve filmler de gündemde yer buldu.

Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli? - 1. Resim

BAHAR DİZİSİ MARAL KİMDİR?

SHOW TV’nin sevilen yapımlarından Bahar dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye bu sezon katılan Maral karakteri kısa sürede dikkat çekti. Yeni katılan karakteri ise başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu canlandırıyor.

Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli? - 2. Resim

HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında rol aldığı Ruhsar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Başarılı oyuncu, hem televizyon hem sinema projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli? - 3. Resim

HAYAL KÖSEOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Diziler:

Mahkum / Sasha / 2021

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor / Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999

Ruhsar / 1998

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Filmler:

Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021

Bir Nefes Daha / Devin / 2020

Özgür Dünya / 2019

Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019

Sesinde Aşk Var / Deniz / 2019

Kaynak: Türkiye Gazetesi

0 km’de rekorlar kırılırken ikinci el otoda pazar 'mutedil dalgalı'Garanti BBVA ve ÖRAV 11. ÖRAV Eğitim Şenliği ile İstanbul’da öğretmenlerle buluştu 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - Haberler14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek?Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde - HaberlerAlikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemdeBeren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i oldu - HaberlerBeren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i olduTürkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - HaberlerTürkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!Güller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerGüller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak! - HaberlerDoğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...