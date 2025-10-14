Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak. Peki, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi?

ALİKAHYA STADYUM TRAMVAY HATTI BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın milli maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Büyükakın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’mız maç günü ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım.” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ STADYUM HATTI BEDAVA MI OLACAK?

Kocaeli’de milli maç heyecanı yaşanırken, yeni açılan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugünden itibaren taraftarlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Uygulama yalnızca milli maç günü geçerli olacak ve saat 17.00 itibarıyla devreye girecek.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Ekim Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.