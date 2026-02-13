Atletico Madrid'in transfer planı: Alexander Sörloth gidecek, Victor Osimhen gelecek
İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in, teknik direktör Diego Simeone'nin kadrosuna görmek istediği Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için yaz aylarında harekete geçmeyi planladığı konuşuluyor. Dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcunun yüksek maliyeti için plan ortaya çıktı.
- Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor.
- Alexander Sörloth'un yaz aylarında muhtemel ayrılığının Osimhen transferi için kısmen kaynak oluşturacağı aktarıldı.
- Atletico Madrid, takımdaki geleceği belirsiz olan Julian Alvarez nedeniyle de Osimhen transferini düşünüyor.
- Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 21 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Galatasaray'ın bir yıl kiralık forma giydikten sonra sezon başında Napoli'den bonservisini aldığı Victor Osimhen, bu defa attığı goller ve performansıyla değil, çarpıcı bir transfer haberiyle gündeme geldi.
SÖRLOTH YERİNE OSIMHEN
Fichajes'te yer alan habere göre; hücum hattını yenilemek isteyen Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda 27 yaşındaki santrforu kadrosuna katmayı planlıyor. Alexander Sörloth'un yaz aylarında muhtemel ayrılığının Osimhen transferi için kısmen de olsa kaynak oluşturacağı aktarıldı.
İspanyol kulübünün, takımdaki geleceği belirsiz olan ve Barcelona ile Paris Saint-Germain'le adı anılan Arjantinli golcü Julian Alvarez nedeniyle de Nijeryalı futbolcunun transferini düşündüğü belirtildi.
21 MAÇTA 15 GOL
Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta 1598 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Osimhen, 15 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.