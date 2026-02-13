Galatasaray'da Mayıs 2011 - Ekim 2014 tarihleri arasında başkanlık koltuğunda oturan Ünal Aysal, Mayıs 2026'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde uzun süren sessizliğini bozdu. Aysal, sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık dönemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, görev süresinde gerekli desteği bulamadığını belirti. "Hayalimdeki Galatasaray projesi gerçekleşseydi, takımı Barcelona seviyesine getirirdik" diyen Aysal, başkan adaylığı ihtimaline, "O görev bir defa yapılmalı" diyerek kapıyı kapattı.

"KIRGINLIKLA ÜMİTSİZLİK ARASI BİR ŞEY YAŞADIM"

HT Spor'a konuşan Aysal, "Galatasaray başkanlığı bence bir defa yapılmalı. Tekrar, gel-git olmamalı. Galatasaray’dan gönderilmiş olsaydım, 'Yarım kalmış bir iş var, şunu tamamlayayım' diyerek dönebilirdim. Ancak ben kendi isteğimle ayrıldığım için, kendi isteğiyle ayrılan birisinin tekrar göreve talip olması mantıklı olmaz. Kırgınlıkla ümitsizlik arası bir şey yaşadım. Galatasaray’ı dünya takımı yapabileceğimiz projelerimiz vardı; maalesef destek bulamadım. Özellikle Divan Kurulu’ndan destek bulamadım" sözlerini sarf etti.

Ünal Aysal

"AVRUPA'DA İLK 10'A GİRERDİK"

84 yaşındaki iş adamı, "Benim hayalimdeki Galatasaray projesi gerçekleşseydi, şu anda Avrupa’da sürekli oynayan, Avrupa’nın vazgeçilmez bir takımı olurdu. Takımı Barcelona seviyesine getirir ve ilk 10’a girerdik" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BORÇLA ALDIYSAM ÖYLE TESLİM ETTİM"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, "Ayrıldığım gün büyük bir rahatlama hissettim. Çünkü Galatasaray’a geldiğim tarihte en büyük endişem, kulübe zarar vermemekti. Kulüpten ayrılırken ne kadar borçla aldıysam, öyle teslim ettim. Galatasaray’a maddi bir yüküm olmadı. Galatasaray’ın cebinde olmayan bir parayı ürettim ve bununla 4 senelik bir başarı yakaladık" açıklamasını yaptı.

