İstanbul’da balık tezgahlarında bereketli sezon yaşanıyor. Hamsinin iri ve lezzetli çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların son yılların en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

İstanbul Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda hamsinin kilosu 120 liradan satışa sunulurken, 4 kilosu 400 liradan alıcı buluyor. Sezonun en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirten balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Balcı, balığın özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besin kaynağı olduğunu vurguladı.

"BU FIRSAT HER ZAMAN GELMEZ"

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda balıkçılık yapan Balcı, "Bu fırsat her zaman gelmez. Vatandaşlarımız dolaplarını doldursun. Hamsi şu an en uygun ve en sağlıklı protein kaynağı. 1 kilo fiyatı 120 , 4 kilosu 400 lira" dedi.

Hamside fiyatlar dip yaptı! Deniz bereketi tezganlara yansıdı

"BALIK GIDA DEĞİL DOĞAL İLAÇ"

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Balcı, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için balık tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin bir besin. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balıktır. Profesörlerimiz, doktorlarımız bize ‘Kenan Bey siz gıda değil, doğal ilaç satıyorsunuz’ diyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için balık tüketimi çok önemli. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Çünkü içende hiç bir katkı maddesi bulunmuyor" dedi.

