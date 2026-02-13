Pendik’te alacak verecek meseli nedeniyle yaşanan tartışmada iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Hamza Karaman hakkında, “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay hakkında ise 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, olay günü Karagöz ile birlikte şüpheli Ersin Altay ve bazı kişiler iş yerinde bulunduğu, bir süre sonra Hamza Karaman ve beraberindeki kişilerin de iş yerine geldiği belirtildi.

Tarafların yaklaşık 15-20 dakika görüştükleri, ardından bazı kişilerin iş yerinden ayrıldığı, içeride Aykut Karagöz ile Hamza Karaman'ın kaldığı ifade edildi.

İTEREK ODAYA SOKTU

Şahısların bir süre sonra ofise geri döndüğü ve şüpheli Ersin Altay'ın yanında bulunan şahıslara el hareketleri ile sessiz olmalarını ifade ettiği, Altay'ın ofisten çıkmak isteyen Hamza Karaman'ı geri iterek odaya soktuğu ifade edildi.

ÇEKMECEDEN İKİ TABANCA ÇIKARDI

Karagöz'ün masasındaki çekmeceden iki tabanca çıkardığı, Hamza Karaman'a içeride kalmasını söylediği, akabinde arbede başladığı belirtildi. Çıkan arbedede Karagöz'ün elindeki silahla ateş ederek Hamza Karaman'ı ayağından yaraladığı, olayın devamında karşılıklı silahların kullanıldığı aktarıldı. Mücadele sırasında tarafların yere düştüğü, silahlardan birinin el değiştirdiği ve ateş edilmesi sonucu Karagöz'ün vurulduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden Aykut Karagöz

ÖLÜM SEBEBİ İÇ KANAMA

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Karagöz'ün vücuduna bitişik atış mesafesinden tek mermi isabet ettiği, merminin iç organ ve büyük damar yaralanmasına neden olduğu, buna bağlı gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Haziran 2025 tarihinde Pendik Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak üzerinde 3 katlı binanın 3. katında bulunan ofiste meydana geldi.

İddiaya göre, Hamza Kahraman ve Aykut Karagöz alacak verecek nedeniyle tartıştı. İkili daha sonra Pendik'te Karagöz'ün ofisinde buluştu. Görüşme esnasında Aykut Karagöz yanında bulunan 2 ruhsatsız tabancayı Karaman'a doğrultması sonrası tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Karaman ofisten çıkmak isteyince kapıdaki şüpheliler Karaman'ı ofise itekledi. Karaman, Aykut Karagöz'ün elindeki bir tabancayı almaya çalışınca vurularak yaralandı. Yaşanan olayda iki şahıs, tabanca ile birbirini vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Aykut Karagöz, hayatını kaybetti.

Olayda, Hamza Karaman'ı ofis içerisinde zorla tutan şüpheliler gözaltına alındı.

