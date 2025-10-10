Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü? Selin Türkmen'in dizideki akıbeti merak konusu!

- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü? Selin Türkmen&#039;in dizideki akıbeti merak konusu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü merak ediliyor. Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle Çimen karakterini yeniden ekranlara taşıyor.

Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü, Selin Türkmen diziye devam edecek mi belli oldu! Genç oyuncu dizide yurt dışında eğitim gören Çimen’in sürpriz dönüşü ile yeniden ekranlara gelecek.

Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü? Selin Türkmen'in dizideki akıbeti merak konusu! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN KİMDİR?

Show TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbetinde Çimen rolünü oynayan genç oyuncu Selin Türkmen, izleyiciler tarafından merak edilen isimlerden biri.

Yurt dışında eğitim gören Çimen’in, ailesine sürpriz bir dönüş yapması sosyal medyada gündem oldu. 

Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü? Selin Türkmen'in dizideki akıbeti merak konusu! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN DİZİYE DÖNDÜ MÜ?

Çimen karakteri kısa süre önce diziden ayrılmıştı. Bu akşam yayınlanacak bölümde yeniden ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti Çimen karakteri herkesi şaşırttı.

Çimen’in ülkeye gelişi, yeni doğan kardeşi Kemal ve ailesiyle buluşması merakla bekleniyor. Yeni bölümde ayrıca sevilen şarkıcı Bengü de konuk olarak yer alacak. Yeni bölüm saat 20.00’de bu akşam Show TV’den izlenebilecek.

Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir, diziye döndü mü? Selin Türkmen'in dizideki akıbeti merak konusu! - 3. Resim

SELİN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Genç oyuncu Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir’de dünyaya geldi ve hukuk fakültesinden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine Sen Çal Kapımı dizisiyle adım atan Türkmen, daha sonra Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle tanındı ve performansıyla izleyiciden tam not aldı.

23 yaşında olan Selin Türkmen Çimen karakteri ile ekranlara yeniden döndü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail sözleri: Netanyahu ve çetesi yargılanacaklar
