Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak!

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı soruları gündemde yerini aldı. Meclise sunulması beklenen teklif doğum izin süresini 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni süresini de 15 güne yükselterek tüm çalışanlar için standart hale getirecek.

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de çalışan anne ve babaların izin haklarında köklü bir değişiklik gündeme geldi. Hükümetin hazırladığı yasal düzenleme ile işçi ve memur annelerin doğum izni süresi 24 haftaya eşitlenecek.

Mevcut uygulamada kadın çalışanlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin kullanabiliyordu. Yeni düzenleme ile doğum izni, doğum öncesi 3 hafta ve doğum sonrası 21 hafta olarak yeniden planlanacak. Çoğul gebeliklerde ek süre uygulanması da öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi planlanırken yasalaşmasının ardından doğum izni süresindeki değişiklik resmiyet kazanacak.

İZİNLER UZAYACAK MI?

Yasal düzenleme kapsamında süt izni ve ücretsiz izin haklarında da eşitlik sağlanacak. İşçi ve memur anneler, doğum sonrası ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ayda ise günde 1,5 saat süt izni kullanabilecek. Ücretsiz izin süresi de 2 yıla çıkarılarak kamu ve özel sektör farkı ortadan kaldırılacak. Böylece anneler, çocuklarının ilk yıllarında eşit haklarla izin kullanabilecek.

Babalık izni de artırılıyor. Mevcut durumda işçi babalar 5, memur babalar 10 gün izin kullanırken, yeni düzenleme ile tüm çalışan babalar için bu süre 15 güne çıkacak.

Hükümetin hazırladığı taslak, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TBMM’deki milletvekillerinin katkılarıyla tamamlanarak yasal teklif olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.